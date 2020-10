Nicki Minaj veut se réconcilier avec Drake

Les deux artistes pourraient bien redevenir proches.

On ne sait pas si c'est la fin d'année qui approche, l'esprit des fêtes, le Coronavirus, mais le rap game US semble être en mode "réconciliation" depuis quelques temps. A l'image d'un Eminem, qui a mis fin à deux clashs (qui dataient de plus de dix ans) en quelques jours, deux autres stars du rap pourraient être en voie de redevenir amis. Des stars et pas des moindres, puisqu'il s'agit des deux anciennes têtes d'affiche de Young Money Records, Drake et Nicki Minaj. Deux artistes qui étaient à l'époque (fin des années 2000) extrêmement proches, puis qui se sont éloignés petit à petit, au point que ça fait maintenant des années qu'on ne les a pas vus ensemble, en chanson ou en vrai.

Une période d'éloignement qui va sans doute bientôt prendre fin. C'est en tout cas ce que laissent présager les paroles de Nicki Minaj dans un de ses derniers couplets, sur "Whole Lotta Choppas (remix)". "Pour être honnête, j'espère qu'on va avoir un rendez-vous jouets avec Adonis" rappe l'artiste. "On", cela désigne elle et son nouveau né et "Adonis" désigne l'un des fils de Drake. Un message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque Drizzy a posté un screenshot avec le morceau en lecture, et ces quelques mots : "Le rendez-vous jouets, ça arrive bientôt".

On va donc bientôt avoir droit à des photos Insta où les deux enfants s'amuseront ensemble. On espère surtout que ce moment marque le retour d'une grande amitié musicale, avec de bons couplets à la clef comme à l'époque de "Bedrock". D'ailleurs, ça nous donne envie de vous remettre le morceau !