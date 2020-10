Booba se moque de Kalash et de sa présence à la Fashion Week

Kalash a fait le mannequin. Le Duc ne l'a pas raté...

On ne sait pas ce que vous avez fait ce week-end mais on sait ce qu'a fait Booba. Il a shooté une nouvelle fois Damso et son entourage après que le rappeur belge ait décidé de quitter Twitter. Mais ça, c'était en début de week-end. Ensuite, il a déglingué Kalash qui a vécu une des premières expériences de mannequin il y a peu lors de la Fashion Week.

Booba n'aime pas que ses anciens amis et protégés réussissent sans lui. Alors que la carrière de Kalash a pris une belle envolée et que son physique, son charisme l'ont amené à devenir mannequin lors de la dernière Fashion Week, le Duc l'a repris de volée dans une de ses story.

"Naaaan, c'est déjà la fashion wish ? Pas ça Kevin, pas maintenant"

Le tout agrémenté de plusieurs émojis morts de rire et de montages dont il a le secret...

Kalash lui, comme d'autres, Barack Adama, Damso, Kaaris notamment, a décidé de ne plus répondre à Booba il y a déjà longtemps et de continuer à vivre sa vie sans se soucier des provocations du Duc. Il a partagé lui-même la photo sur lequel on le voit habillé en blanc avec des cabas. Il est fier d'avoir défilé et il a bien raison. Cela montre que le rap n'est plus exclu des événements comme la Fashion Week, que l'on pense souvent réservés une "élite". Mais la présence de Kalash montre que bien que le rap est aujourd'hui incontournable y compris dans le monde de la mode, n'en déplaise au Duc...