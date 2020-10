Rihanna : on vous explique la polémique autour du défilé Savage x Fenty

Rihanna est menacée de boycott à cause du remix d'un chant religieux.

Rihanna s’est attirée les foudres de nombreuses de personnes après la présentation de la ligne de lingerie Savage x Fenty. La chanteuse a diffusé le remix d’un hadith, un texte sacré del’Islam lors de son défilé le vendredi 2 octobre. Des musulmans se sont sentis blessés et offensés. Ils appellent à son boycott.

Pour le lancement de sa nouvelle collection de sous-vêtements Savage x Fenty, Rihanna a organisé un défilé de prestige. Il a été diffusé sur Amazon Prime le vendredi 2 octobre. Ont répondu présent des invités de renom tels que Bella Hadid, Paris Hilton, Demi Moore, Lizzo, Cara Delevigne… Celle qui ne se presse pas pour sortir son album "R9" avait décidé de miser sur la différence. Elle a choisi de mettre en avant des physiques aussi opposés que magnifiques, dans un show de quarante-huit minutes. Un mélange parfait entre glamour et urbain, enchainant poses lascives et twerk. Un défilé atypique à l’image de l’artiste qui adore innover et casser les codes. Ce qui aurait dû susciter l’admiration de ses fans et autres curieux, mais cela ne s’est pas passé comme prévu. Un de ses choix musicaux fait de plus en plus polémique.

Une séquence de son show était rythmée par un remix de hadith, un texte sacré de l’Islam. Ce dernier transcrit oralement des paroles du prophète Mahomet. La chanson utilisée se nomme "Doom". Elle a été créée par la productrice française Coucou Chloé. Les morceaux diffusés évoquent le jour du jugement et la fin des temps.

Rihanna qui utilise un remix d’un hadith dans son show, comme si de rien n’était : pic.twitter.com/sy1lIVGwTE — Faik (@_faikalb) October 5, 2020

Cela n’est pas passé du tout. Les musulmans y ont vu un manque de respect et une atteinte à leur religion.

A ce propos, la créatrice du titre a tenu à s’excuser et s’expliquer sur ses réseaux.