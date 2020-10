Tory Lanez - Megan Thee Stallion : avalanche de coups bas...

L'album de Tory Lanez a remis de l'huile sur le feu.

Alors que le label de Megan Thee Stallion a eu la désagréable surprise de voir des e-mails signés de la main de leur directeur de la création partir un peu partout dans les rédactions pour dédouaner Tory Lanez de son geste, il semble que cette affaire ait relancé les hostilités entre les deux camps et que désormais, tous les coups soient permis...

Une amie de la rappeuse de Houston a par exemple expliqué qu'il existait un message vocal laissé par le Canadien dans lequel il pleure et s'excuse pour ce qu'il a fait. Deux des meilleures amies de Megan s'embrouillent actuellement sur les réseaux sociaux et dans leurs échanges l'une d'elles a rappelé que Tory Lanez avait appelé pour s'excuser.

"Rappelle-toi quand il a appelé. Nous avons toutes les deux écouté un message vocal dans lequel il pleurait en disant à quel point il était désolé d'avoir tiré sur Megan parce qu'il était trop ivre."

Alors que Tory Lanez devrait connaître une petite première semaine (à 45 000 ventes quand même !) sans aucun soutien d'aucune part, le rappeur ne lâche rien. Il continue de se défendre en chanson et se dit même persuadé par sa victoire. Et d'ailleurs, il continue de clamer son innocence. Dans le clip de "Most High" qui vient de sortir, l'intro se fait dans une salle d'audience. Alors que le juge tape avec son marteau sur le bureau, Lanez Lanez se tourne vers son avocat avec un immense sourire sur le visage et lui serre la main. Il est ensuite accueilli par un barrage de journalistes demandant une déclaration alors qu'il rappe: "Je m'en vais libre parce que je suis innocent".