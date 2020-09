Kanye West et Drake : la guerre est-elle relancée ?

Il semblerait que le beef qu'entre Mr West et le rappeur canadien soit reparti de plus belle !

La querelle entre Champagne Papi et Yeezus a recommencé ! S’ils sont en froid depuis un long moment maintenant, on est reparti pour un tour sur l’autoroute du fight. Drake ne supporte plus les provocations de son rival.

Drake veut que Kanye West le laisse tranquille et respecte son nom. Ça fait longtemps qu’il est en beef avec le milliardaire. Depuis la révélation de l’affaire de son fils caché Adonis Graham pour être précis. Champagne Papi a soupçonné celui qui veut se présenter aux élections Présidentielles US d'avoir confié à son ennemi de toujours, Pusha-T, l'existence de l’enfant. Il l’aurait eu avec la Française Sophie Brussaux.

Il faut dire que ces derniers temps, le mari de Kim Kardashian ne laisse rien passer et n’épargne personne. Il est très actif sur les réseaux, notamment sur Twitter ou il fait le show. Vous voulez un petit résumé ? C’est cadeau ! Il a affirmé qu'il ne sortirait plus de musique tant qu'il serait sous contrat avec ses maisons de disques, Sony et Universal. La NBA a également pris cher, il a traité la ligue de basket de négrier. Kanye s'est aussi comparé à Moïse tout en demandant un rendez-vous à Jay-Z. Il a également réclamé des excuses publiques à J. Cole et Drake pour des sous-entendus sur lui dans plusieurs titres.

C’est cette dernière provocation qui n’est pas du tout passée. Le rappeur Boosie Badazz a tenu a défendre Drake dans un message très explicite. Il lâche : "KANYE WEST POURQUOI NE PEUX-TU PAS LAISSER DRAKE EN DEHORS DE TOUT ÇA BRO ? JE VAIS LE DIRE : ARRÊTE DE RAGER, T’ES EN TRAIN DE MONTRER TA JALOUSIE, TU N’AS MÊME PAS BESOIN DE FAIRE ÇA, T’ES DEJA RICHE MON N****". Cette déclaration a été plus que validée par le concerné lui-même qui a liké la publication.

La réconciliation n'est pas pour demain...