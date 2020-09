Damso : Booba tacle déjà "QALF"

Le Duc n'a pas attendu longtemps avant de s'en prendre à Dams.

Il fallait s'y attendre. A peine "QALF", le dernier projet de Damso sorti, Booba a dégainé pour se moquer de son ancien protégé dans une story sur Instagram. Allant à l'encontre de la hype qui entoure l'opus du rappeur belge, le Duc le trouve trop long...

On peut dire ce que l'on veut et lui aussi peut répéter à l'envie que le rap français ne l'intéresse pas, il n'y a pas plus observateur que Booba quand il s'agit du game hexagonal. Ajoutez à cela, une propension à dégainer plus que Lucky Luke sur les réseaux sociaux et vous avez une des premières réactions concernant "QALF", la sortie si attendue du projet de Damso. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Duc ne semble pas avoir kiffé son écoute. C'est en tout cas ce qu'il a écrit en story en reprenant la publicité de "QALF".

"FLAQ. Archi-long"

Mais Booba n'en est pas resté là. Il a ensuite publier un extrait d'un de ses propres titres, "Glaive", dans lequel il dit :

"Tellement longtemps que je fais la guerre. Le prochain c'est Damso, m'fait pas jurer sur la vie d'ma mère."

On se doute que l'opposition entre les deux rappeurs est loin d'être terminée d'autant que l'on peut trouver des signes un peu partout même si rien n'est explicite. Ainsi, dans le titre "Vie", Damso dit : "C'est pas ma vie, c'est pas la mienne. Pourquoi veulent-ils que je foute la merde ?" C'est exactement ce que reproche aussi Kaaris à Booba, aller de force dans des embrouilles qui ne sont pas à lui. Damso vient-il de faire la même chose ? L'avenir nous le dira mais on a quand même l'impression que Booba n'est pas prêt de le lâcher...