6ix9ine : même Joe Budden refuse de le recevoir

Rien de va pour Tekashi.

Quand 6ix9ine dit qu'il est boycotté, il ne ment pas ou ne joue pas un rôle (pour une fois). Très peu de médias ont accepté de faire une interview avec lui. Même Joe Budden, pourtant pas le dernier à lancer des polémiques a refusé de recevoir Tekashi dans son podcast. C'est dire à quel point personne n'a envie d'aider le rappeur aux cheveux colorés dans la promotion de son album "Tattle Tales". Et pourtant, il en aurait bien besoin vu les chiffres qu'il a obtenus en première semaine...

Joe Budden a révélé qu'il avait refusé d'interroger 6ix9ine quand on lui a proposé même s'il a conscience que l'entretien aurait pu être "une des plus grandes interviews de sa carrière" quand un membre de l'équipe de Tekashi lui a demandé s'il voulait rencontre le rappeur de Brooklyn, il s'est demandé pourquoi ce dernier ne le faisait pas directement avec son associé, Akademiks. On lui a répondu que cela n'aurait pas le même poids qu'avec lui.

Budden a finalement réalisé que l'équipe de 6ix9ine avait proposé la même chose à Gillie Da Kid.

"Maintenant, cela devient limpide, comme cela a été le cas pour Gillie. Tu ne cherches à venir faire la promotion de quelque chose. Tu veux juste t'exposer avec quelqu'un qui est officiel. Tu cherches à être à côté de quelqu'un qui ne fait pas partie de tes proches. Tu cherches une validation. Wow, tu essaie de nous la mettre. Retour à la manipulation."

Budden ne voit dans chaque mouvement de 6ix9ine que des manipulations et cela concerne toute l'industrie du hip-hop. Lui-même veut rester à l'écart de cette "bad energy".