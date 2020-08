Booba clashe Kalash Cirminel !

B2O n'a rien oublié des paroles de Kalash Criminel...

En mars dernier, Kalash Criminel avait sorti un titre, "Pronostic" dans lequel il y avait cette phrase : "Dans c'game, ils ont tous peur de Booba". A l'époque, le Duc, concentré sur ses efforts pour lutter contre le coronavirus n'avait pas répondu. Mais alors que le rappeur de Sevran va sortir un clip ce mardi 18 août, B2O s'est rappelé à son bon souvenir avec une vidéo sur Instagram...

A l'époque du morceau, Booba avait été interrogé par un internaute qui semblait surpris qu'il ne réponde pas à "cette attaque", ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes. Mais au vu du contexte sanitaire de cette période, le rappeur de Boulogne avait plutôt préféré se concentrer sur sa santé et celles de ses proches. "La seule chose qui importe aujourd’hui c’est de sauver nos enfants nos parents et nous-mêmes”, avait-il expliqué.

Aujourd'hui, le ton a changé, Booba est redevenu la machine à clasher qu'il a toujours été. Et il semble que chez le Duc, la vengeance est un plat qui se mange froid... Surtout, cela montre à quel point il est à ce qui se passe dans le rap français puisque Kalash Criminel a annoncé la sortie de son nouveau clip le même jour que son attaque et ce n'est pas du tout un hasard. Dans sa story Instagram, il partage un extrait de clip d'un autre artiste albinos qui, avouons-le, n'a pas du tout le même talent que Kalash Criminel. Et comme ça ne suffisait pas, il réussit aussi à y placer le nom de Kaaris...