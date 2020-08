6ix9ine a-t-il manqué de respect à Nispey Hussle ?

Sincérité ou provocation ?

Maintenant qu'il n'est plus assigné à résidence, 6ix9ine est plus que jamais en mouvement. Jeudi 13 août, il était dans le quartier de Crenshaw à Los Angeles où il est venu rendre hommage au regretté Nipsey Hussle. Dans la vidéo, on le voit s'agenouillait devant une fresque murale représentant le rappeur décédé alors même que ce dernier le méprisait profondément... Forcément, on a un doute sur la sincérité de sa démarche...

Difficile avec 6ix9ine de savoir où si situe la part de provocation et où commence la vérité. Nispey Hussle détestait Tekashi pour avoir traité avec les autorités fédérales mais le rappeur de Brooklyn a quand même fait le voyage jusqu'à LA pour s'agenouillait devant une fresque représentant le MC de Crenshaw alors que son anniversaire approche.

"Repose en paix Nispey. Je sais que vous me regardez d'en haut, je suis ici dans le hood pour rendre hommage. P.S le magasin était fermé mais l'ont peint sur le même bloc."

On vous conseille de bien regarder la vidéo. Outre le sourire narquois qu'il affiche, 6ix9ine semble faire des signes de potentiels fans, sauf que si on regarde bien, il n'y a personne et les voitures qui passent ne se soucient pas du tout de lui.

Et puis, il est clair que Nipsey Hussle n'aimait pas 6ix9ine. Il l'avait clashé lors de son apparition posthume sur l'album de Rick Ross, "Port Of Miami 2". Juste avant son décès, il avait aussi exprimé tout son mépris pour Tekashi dans une de ses dernières interviews.

Si c'était un autre rappeur qui publiait cette vidéo et cette légende, il n'y aurait peut-être pas autant de scepticisme. Cependant, en raison de l'incroyable capacité de 6ix9ine à Troller - et du code d'éthique de Nipsey - de nombreuses personnes sur les médias sociaux doutent de la véracité de l'hommage et n'ont pas hésité à le dire. On peut y lire des choses comme "manque total de respect" et d'autres expressions du même type.

Et il y a beaucoup d'autres...

Une vidéo montre que son passage a été très court et qu'il est encadré par une très grosse force de sécurité.

Si jamais c'est encore une façon de troller ceux qui se moquent de lui, s'en prendre à Nispey Hussle devenu une véritable icône depuis sa mort, ne va du tout pas arranger l'image de Tekashi... Et risque de lui valoir encore plus d'ennemis. Mais cela le soucie-t-il vraiment ?