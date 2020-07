Doja Cat a eu le Covid-19

Doja Cat avoue avoir eu le Covid-19 dans une interview.

Après les polémiques dont Doja Cat a été victime ces dernières semaines, la chanteuse a fait des révélations sur sa santé dans une interview accordée à Yinka et Shayna Marie pour Capirtal XTRA.

Doja Cat explique qu'elle a eu le coronavirus : "J'ai eu le Covid. Honnêtement, je ne sais pas comment c'est arrivé mais je pense que j'ai dû commandé quelques chose et...je ne sais pas comment je l'ai eu, mais je l'ai eu." Bien qu'elle ait eu un choc d'être atteinte par la maladie, elle rassure tout le monde : "Je vais bien maintenant. J'ai eu les symptômes pendant quatre jours mais je vais bien maintenant".

Ce n'est pas la première fois que l'interprète de "Say So" parle de la pandémie. En effet, en mars dernier, elle disait qu'elle n'avait pas peur de la maladie et qualifiait ça d'une "grippe" et qu'elle n'avait "pas peur du Covid". Elle balançait : "Meuf, je n'ai pas peur du coronavirus ou de la p***** de version de ce truc de bière. Je vais avoir le corona et après j'irai prendre une Corona parce que je m'en fous du corona gros ! C'est une grippe ! Je n'ai pas peur. Vous êtes des tapettes, point. Prenez un peu de Mucinex, buvez de l'eau, du thé et dormez, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous avez tellement peur du corona que je vais prendre une Corona". On peut donc dire que c'est l'effet de l'arroseur arrosé...Doja Cat, qui minimisait la chose, a finalement contracté la maladie. Un revers de médaille plutôt violent après ses accusations de racisme et le souhait du public de la cancel.