Kanye West s'emballe à nouveau, Kim Kardashian sort enfin de son silence

Kanye West s'est emballé sur Twitter et Kim n'avait plus le choix que de s'exprimer.

Kanye West a de nouveau perdu les pédales sur Twitter avant de tout supprimer comme à son habitude. On vous le disait dans un article précédent, il s'en est pris à la famille Kardashian mardi 21 juillet en balançant que le film Get Out était à propos de lui ou bien que Kim voulait le rejoindre avec des docteurs à son ranch dans le Wyoming afin de l'enfermer. Ce mercredi 22 juillet, il a balancé qu'il voulait divorcer de Kim Kardashian depuis qu'elle avait rencontré Meek Mill, insinuant qu'elle l'a trompé. De plus, il accuse sa belle-mère, Kris Jenner, de faire partie de ce qu'il appelle la "suprématie blanche".

Silencieuse jusqu'à présent, malgré le fait que son mari ait fondu en larmes pendant son premier meeting, Kim s'est finalement exprimée dans un long message publié dans sa story Instagram : "Comme beaucoup d'entre vous le savent, Kanye est bipolaire. Ceux qui en souffrent ou qui ont un être aimé qui en souffre savent à quel point c'est compliqué et douloureux à comprendre. Je n'ai jamais parlé publiquement des conséquences que ça peut avoir à la maison car je protège mes enfants et la vie privée de Kanye quand ça concerne sa santé. Mais aujourd'hui, je pense que je dois en parler à cause des fausses idées reçues sur les maladies mentales. Ceux qui comprennent la maladie mentale ou ce genre de comportements savent que la famille est impuissante sauf si la personne est mineure. Ceux qui ne savent pas ou qui sont loin de la réalité des choses peuvent porter un jugement et ne peuvent pas comprendre que la personne malade doit s'engager dans le processus d'aide, et cela, même si la famille et les amis le veulent." Toujours très inquiète de la santé de Ye, elle poursuit : "Je comprends que Kanye soit sujet aux critiques car c'est une personnalité publique et ses actions peuvent susciter des opinions et émotions. Il est brillant mais c'est une personne compliquée qui en plus d'être un artiste, un homme noir qui a perdu sa mère, doit gérer l'isolation forcée par sa bipolarité. Ceux qui sont proches de Kanye et qui connaissent son cœur savent que parfois ses mots ne vont pas directement avec ses intentions. Vivre avec la bipolarité ne diminue pas ses rêves et sa créativité, aussi grande et difficile à obtenir qu'elle puisse être pour certains. Ça fait partie de son génie et comme on l'a tous remarqué, beaucoup de ses rêves se sont réalisés. En tant que société, on nous demande d'être indulgent avec la maladie mentale, autant qu'il faut l'être avec ceux qui en souffrent lorsqu'ils ont le plus besoin de nous. Je demande gentiment que les médias et le public nous accordent leur compassion et empathie afin que l'on puisse traverser ça. Merci à ceux qui expriment leur inquiétude pour le bien de Kanye et merci pour votre compréhension. Avec amour et reconnaissance, Kim Kardashian West."

Visiblement anxieuse sur l'état de santé de son mari, il refuserait son aide pour le moment. Toujours penché sur son album "DONDA" qui doit sortir ce vendredi 24 juillet, sa maladie inquiète de plus en plus ses fans et ses proches.