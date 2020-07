Nick Cannon antisémite ? T.I. le défend !

Nick Cannon accusé d'être antisémite, T.I. le défend...

Les retombés des propos récents de Nick Cannon se font encore ressentir...En effet, suite à ses remarques antisémites lors d'une discussion avec Professor Griff, Cannon a présenté ses excuses. Le rappeur s'est assis avec un rabbin pour discuter du scandale après son licenciement de ViacomCBS et a présenté des excuses sincères pour ses paroles.

Certains amis célèbres de Cannon se sont manifestés pour dire qu'il n'aurait pas dû s'excuser comme Waka Flocka Flame, tandis que d'autres l'applaudissent pour avoir reconnu ses erreurs. À présent, c'est T.I. qui le défend, il a parlé de Cannon sur The Breakfast Club et a eu de fortes émotions sur la façon dont tout cela s'est déroulé. Pour commencer, T.I. a déclaré que le boycott de Cannon n'était pas la solution : "Tout d'abord, regardons la carrière de Nick Cannon et sa réputation. Regardez combien de Noirs il a mis en lumière, aidé et tiré vers le haut alors qu'ils n'avaient rien. Regardez comment à chaque fois, il a contribué à la culture. Vous devez lui accorder de la considération...Une considération juste et raisonnable. Nous devons le tenir responsable si nécessaire, mais nous ne pouvons pas simplement écarter et rejeter des personnes parce que personne d’autre ne fait ça. Pourquoi rejeter les nôtres lorsqu'ils font une erreur ?" T.I. a ensuite ajouté : "Que vous soyez d'accord ou en pas avec ses excuses, ne les utilisez pas pour calomnier ou rabaisser l'un de nos trésors nationaux. Vous ne pouvez tout simplement pas faire ça. En tant que peuple, nous ne pouvons pas nous permettre de faire cela."

Le cancel de Nick Cannon fait suite à des propos qu'il a tenu en qualifiant les personnes blanches et juives de "vrais sauvages", d'être "des animaux" et "des barbares".