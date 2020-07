Lil Marlo est décédé

Lil Marlo a été abattu dans son véhicule, il est décédé.

Le rap US est de nouveau en deuil avec le décès du rappeur Lil Marlo, originaire d'Atlanta et âgé de 27 ans. Ce dimanche 12 juillet, le média américain TMZ a annoncé que l'artiste a été retrouvé dans son véhicule alors qu'il conduisait sur une autoroute.

La police locale chargée de l'enquête a privilégié la théorie du règlement de comptes entre gangs rivaux compte tenu de ses fréquentations et de son vécu. Ils ne savent pas pour le moment si le tireur était du côté passager ou bien s'il est passé à sa hauteur. Par ailleurs, la tentative de vol de véhicule n'est pas écartée pour autant.

Très vite, plusieurs rappeurs se sont exprimés sur les réseaux sociaux, notamment Lil Yatchy, très choqué et attristé par les événements : "On venait juste d'enregistrer un morceau vers 4h du matin...Repose en paix mon frère". Le rappeur Quavo des Migos lui a également adressé un message sur son compte Instagram : "RIP kid, belle âme, mes prières te reviennent".

Pas ou peu encore connu à l’international, Lil Marlo obtenait le soutien de beaucoup de rappeurs de Georgie. Par exemple, sa carrière venait de prendre un nouveau tournant grâce à son titre avec Future et Lil Baby, intitulé "1st and 3rd". On note également les morceaux "Soakin Wet" avec Quality Control, Offset, City Girls, ou encore "Time After Time". `

Son destin fait écho au décès d'autres rappeurs survenus ces derniers mois. L'artiste d'Atlanta laisse derrière lui trois enfants, sa fille aînée, Kemora, est décédée en 2017.