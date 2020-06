Maes félicité par Paulo Dybala !

Le joueur de la Juve est heureux du succès du rappeur de Sevran.

Maes a reçu un single de diamant pour son titre avec Jul, "Dybala". Cet hommage n'a pas laissé le joueur de la Juventus insensible. Il a félicité le rappeur de Sevran et l'a même invité à Turin pour assister à un match de la Juve.

Franchement, il y a peu de choses qui échappent à Maes depuis la sortie de son album "Les derniers salopards". S'il a exprimé son mécontentement parce qu'il n'était pas sélectionné pour l'émission de TF1 concernant la chanson de l'année, le reste du temps, il croule sous les honneurs et les récompenses même s'il s'emporte parfois... Son album cartonne, sa tournée est repartie sur de grosses bases, on l'invite un peu partout en feat, un bon révélateur du buzz d'un artiste, il cartonne avec son équipe de foot, bref, tout lui réussit. De quoi garder le sourire...

Alors qu'il a sorti le clip de "Dybala", son feat avec Jul en animation il y a quelques jours, il a aussi eu le plaisir de voir ce single devenir diamant. Et cette énième récompense n'a pas laissé insensible le footballeur Paulo Dybala à qui cette chanson est en partie dédiée. Le footballeur de la Juventus de Turin l'a félicité sur Instagram et l'a invité à venir voir un match au Juventus Stadium. Il se propose également de lui offrir un maillot dédicacé !

Maes a repartagé la vidéo du footballeur sur Instagram et on attend maintenant la rencontre entre les deux hommes ! Est-ce qu'il ira en Y avec Jul ? On ne demande qu'à voir...