Sevran : Kaaris joue l'apaisement soutenu par Kalash Criminel

Kaaris et Kalash Criminel

Tandis que Booba en remet une couche.

La situation ne s'apaise toujours pas à Sevran. Cela devient même de plus en plus compliqué et tout le monde s'y met. Kaaris a répondu à tout le monde avec un audio dans lequel il promet qu'il n'y a pas de problème, Booba le traite de chèvre tandis que Kalash Criminel vole à son secours. Sevran, c'est définitivement la série du moment...

Hier, on apprenait que Kaaris ne devait pas se retrouver sur le tracklisting d'une compilation réunissant tous les rappeurs de la ville de Sevran, une situation qu'il a dénoncée sur Snapchat. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que les principaux intéressés comme Da Uzi et Maes répondent à K Double A, assortit de quelques piques de membres du groupe 13 Block et de Booba évidemment qui s'est fait un malin plaisir de remuer le couteau dans la plaie. Cet incroyable événement dans le paysage du rap français n'est pas terminé. Le Dozo a mis en ligne un audio dans lequel il prend la parole pour parler de tout ce qui se passe au sein du paysage artistique de sa ville. Il explique que les images postées sur son compte Snapchat "n'ont rien à voir avec eux".

"Chacun fait ce qu'il veut. S'ils font une mixtape et qu'ils estiment que je ne dois pas être dedans, il n'y a aucun problème, chacun fait ce qu'il veut. Remerciez-moi pour les travaux, ça fait un mois que je le mets. Je l'ai même mis dans mon album, c'est un truc que j'avais vu sur Internet, je parle de la trap, rien à voir avec Sevran. Da Uzi a dit la vérité. La ville de Sevran a été connu par rapport à ce qui s'est passé. Dieu merci, aujourd'hui, c'est connu pour la musique, pour le sport, pour le cinéma et les associations. Donc, c'est Internet qui se sert de ça pour créer quelque chose. Je sais que ça fait plaisir à d'autres personnes qui aimeraient qu'il y ait un vrai problème mais rien à voir. J'ai toujours remercié Da Uzi parce qu'il m'a soutenu à un moment précis et pour ça, je le remercie de ouf. C'est le poto, il n'y a rien du tout, tout ça c'est que de la merde."

On a du mal à croire que la situation soit vraiment terminée même si Kaaris joue l'apaisement. Nul doute que les prochains jours vont continuer à nous surprendre. Les langues sont déliées et il semble bien que les comptes se règlent.