6ix9ine en remet une couche sur G-Herbo !

Il profite de son single d'or pour 'Gooba".

Alors que le single de son retour est déjà certifié or, moins de deux semaines avant sa mise en ligne, 6ix9ne se gargarise de sa réussite. Et G Herbo qui a clairement indiqué qu'il n'était pas vraiment fan du rappeur aux cheveux multicolores en prend pour son grade pour l'occasion. Alors quand il a appris la nouvelle pour "Gooba", Tekashi est empressé de mettre un taquet à son nouvel ennemi.

C'est de nouveau DJ Akademiks qui a partagé la nouvelle. Et 6ix9ine s'est empressé de la commenter la publication en taclant G Herbo avec un certain plaisir. On le sent bien, il jubile...

Avec son commentaire, 6ix9ine revient sur la polémique qui l'a opposé à G Herbo un peu plus tôt dans la semaine.

Le rappeur de Chicago a eu un commentaire à propos du procès de Tekashi en disant qu'il s'en était sorti uniquement parce qu'il avait passé un arrangement avec les autorités et qu'il avait balancé tous les membres de son gang. Suite à quoi Tekashi lui a rétorqué qu'il devait avoir de l'herpès. Mais G-Herbo ne s'est pas démonté et a expliqué que lui au moins, il a avait le soutien de la rue.

"Je suis platine dans la rue, un endroit où tu ne veux pas être, où tu ne pourras plus jamais aller. Et je suis devenu riche par moi-même [...] Tu as payé pour être cool [...] Reste en sécurité."

Alors forcément, alors que "Gooba" est single d'or en seulement deux semaines, 6ix9ine n'allait pas rater l'occasion de remettre une couche sur G Herbo en lui reparlant de son disque de platine dans la street, une façon de lui rappeler qu'il n'aura jamais les mêmes chiffres lui, fusse-t-il soutenu par la rue. Et cette phrase du "platine dans la rue" est devenu un vrai moteur pour 69 afin de lutter contre G Herbo : il se sert de ses déclarations pour le renvoyer à ses propres limites..