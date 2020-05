Booba règle ses comptes en vidéo !

Il s'en prend à ses ennemis et au gouvernement.

Booba a décidé de régler ses comptes. Maintenant que la pandémie de Covid-19 semble derrière nous et alors qu'il a beaucoup oeuvré pour se mettre au service de ses concitoyens et du personnel soignant, le voilà maintenant en mode règlement de comptes, même s'il s'en était déjà pris à la série événement "Validé". Dans une première vidéo très sérieuse, avec une forte portée politique, il s'attaque directement au gouvernement en dénonçant les violences policières avec un montage de vidéo de situations choquantes. Plus léger, il remet aussi les pendules à l'heure concernant ses ennemis, Kaaris, La Fouine, Damso notamment dans un montage qui reprend avec succès la bande-annonce du prochain James Bond. B2O a des choses à dire !

D'abord, la politique. Le DUC a décidé de s'en prendre directement au gouvernement français en partageant une vidéo choc, ulcéré par les injustices sociales et surtout par les violences policières qui se sont multipliées ces dernières semaines et dont on a trop eu parlé à son goût. Alors, il a décidé de poster une vidéo choc qui les reprend une par une avec, comme fond sonore, son titre "Pitbull" et quelques images d'un Emmanuel Macron souriant. Dans ce morceau, on entend notamment ceci : "Bras levés, tête haute, j’ai rêvé que j’mourrais au combat. J’veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l’on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne ?"

Dans une autre vidéo, plus légère celle-là, parodiant la bande-annonce du prochain James Bond, "Mourir peut attendre", Booba rappelle qu'il a garde toujours ses ennemis dans le viseur : Kaaris, La Fouine ou encore Damso. Lui est évidemment 007 et les rappeurs que l'on vient de citer sont les fameux méchants, classiques des films de l'agent anglais. Mais dans cette vidéo, on retrouve aussi les très belles James Bond Girls Shay et Aya Nakamura, mais aussi Lacrim, Maes, Hamza, Jul, Ninho, Bigflo et Oli ou encore Kalash Criminel. La "bande-annonce" est constituée par des extraits des clips de B20 ou des artistes que l'on vient de lister. C'est léger et rigolo mais ça n'empêche pas que Booba a des choses à dire et que maintenant que le coronavirus semble derrière, il remet sa tenue de combat...