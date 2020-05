6ix9ine poursuit son offensive contre Snoop Dogg

Il accuse le Dogg d'adultère.

De tous les adversaires potentiels sur qui il peut se défouler puisque, à part Akon, tout le monde le déteste, 6ix9ine a une nouvelle cible : Snoop Dogg. Il a commencé en expliquant le vétéran de Los Angeles était lui aussi une balance et il l'accuse aujourd'hui de tromper sa femme. Et pourtant, le chien de Long Beah l'avait prévenu qu'il ne valait mieux pas s'en prendre à lui. A croire que Terkashi n'a que faire de menaces. Après tout, les Nine Try Bloods ont bien juré de le tuer et il fait toujours comme bon lui semble alors un ennemi de plus ou de moins...

La vidéo lancée par Snoop est menaçante. Mais cela n'a pas empêché 6ix9ine de continuer son entreprise de démolition auprès du Dogg en l'accusant d'avoir trompé Shane, la femme avec qui il est marié depuis très longtemps. Et pour cela, il a carrément balancé une vidéo sur Instagram ! Dans la première partie, un homme qui ressemble à Snoop est en train de regarder dans un sac alors que dans la seconde, une femme tente de se coordonner avec ce qui semble être le rappeur angelino sur FaceTime. 6ix9ine s'explique dans le commentaire et continue son travail de sape, mettant le feu au clash.

"Pendant deux ans, alors que j'étais en prison, les gens ont essayé de mettre fin à ma carrière et ça n'a pas marché. Maintenant, les mêmes me disent que les laisser tranquille. C'est le monde dans lequel on vit. Va t'excuser auprès de ta femme".

Et il n'a pas manqué de tagguer le compte de la femme de Snoop...