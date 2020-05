50 Cent : Young Buck en faillite pour ne pas le payer

La situation ne s'arrange pas pour Young Buck.

Young Buck est toujours sous les barreaux. Depuis décembre 2019, il est détenu dans la prison du Comté de Cheatham dans le Tennessee. L'ancien membre du G-Unit a été arrêté parce qu'il était considéré comme fugitif par la justice pour "abandon d'enfant". Mais sa situation ne s'arrange pas, bien au contraire. Selon AllHipHop, Buck aurait demandé à être placé en état de faillite personnelle. Ceci dit, cela pourrait être un stratagème pour ne pas payer son rival 50 Cent.

Parmi les principaux créanciers de Young Buck, on retrouve les mères de ses six enfants, le Georgia Department of Human Services et le fisc américain. Bien que le rappeur ait gagné au moins un million de dollars par an entre 2017 et 2019, les impôts lui demandent toujours 4 158 92,04 $ pour des impayés couvrant les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

Mais les documents relatifs à la faillite personnelle de Young Buck montrent que celui demande à "rejeter tous les contrats avec G-Unit et/ou Curtis Jackson". Buck avait déjà usé de cette méthode en 2010. Pourtant, dans son dossier, le rappeur mentionne G-Unit comme unique employeur depuis sept ans. C'est d'ailleurs ses liens avec son label qui avait ravivé le beef entre Young Buck et 50 Cent lorsque le premier avait demandé à être libéré du contrat qu'il avait avec le second et G-Unit Records.

Le problème pour Young Buck, c'est qu'il ne peut pas payer ses dettes puisqu'il ne peut pas travailler. D'une part parce qu'il est en prison évidemment, d'autre part parce que Fifty l'en empêche. En mai de cette année, le patron de G-Unit avait bloqué la sortie de la vidéo "Road Trip" de Buck pour atteinte aux droits d'auteur. Buck avait répliqué par deux diss tracks "The Story Of Foofy" et "Foofy" qui ont disparu de YouTube depuis.

C'est peut-être une façon pour Young Buck de ne pas payer 50 Cent ou en tout cas l'empêcher de se servir mais c'est aussi et surtout la terrible déchéance d'une star du rap des années 2000...