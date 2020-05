DaBaby visé par une plainte pour violence

DaBaby aurait agressé un chauffeur de taxi.

Alors que DaBaby marche littéralement sur l'eau depuis le début du confinement et que tout ce qu'il touche se transforme en or à l'image de son excellent album "Blame It On Baby", il doit quand même faire face à des problèmes extra-musicaux. En effet, Baby a été accusé d'avoir agressé un chauffeur de taxi à Las Vegas alors qu'il y était en séjour avec des amis en novembre 2019.

DaBaby est un habitué des frasques judicaires. Ce n'est pas la première fois qu'il doit faire face à des ennuis de ce type. Le rappeur de Charlotte a déjà été accusé d'avoir violenté une jeune femme durant un de ses concerts. Cette fois, si on en croit les informations de TMZ, il aurait été arrêté en fin d'année 2019 à Las Vegas après une altercation avec un chauffeur de taxi qui lui aurait interdit de fumer à l'intérieur de son véhicule. Baby et sa bande n'auraient pas apprécié la remarque et aurait menacé le conducteur qui a alors refusé de les conduire jusqu'à leur destination. DaBaby l'y a obligé et a ensuite refusé de lui payer sa course. Un de ses copains allant même jusqu'à le bousculer à la sortie du véhicule.

Cela aurait pu en rester là mais le chauffeur de taxi a évidemment porté plainte et cet événement sera bientôt examiné par la justice et avec le passé qu'il a, DaBaby pourrait être sérieusement embêté par cette nouvelle affaire d'autant que son casier est loin d'être vierge...

Ce serait quand même dommage de sortir du confinement pour se retrouver sous les barreaux surtout que DaBaby est le rappeur qui a sans doute le plus gros buzz du moment. Mieux vaut qu'il se concentre sur sa musique et qu'il apprenne à se contrôler un peu plus...