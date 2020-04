Jul - Polnareff, l'improbable bromance

Julnareff est né.

On dit que parfois, les opposés s'attirent. On peut difficilement faire plus éloignés que Jul et Michel Polnareff. Jul est rappeur, marseillais et le plus gros vendeur de disques de ces dernières années. A priori, son style musical est à des kilomètres de celui de Michel Polnareff, star de la chanson française dont l'heure de gloire, il faut bien le reconnaître, est quand même derrière lui. Et pourtant... Et pourtant, les deux entretiennent depuis quelques jours une correspondance sur les réseaux sociaux qui pose question. Assiste-t-on en direct à l'émergence d'un beau roman d'amitié ?

Pourtant, comme dans les histoires d'amour, ça a mal commencé entre les deux artistes. Lors d'un Instagram Live, le chanteur de 75 ans estimait que Jul "n'avait aucun talent" avant de se renseigner et de revenir sur ses propos, jusqu'à s'excuser platement sur Twitter. Le rappeur marseillais toujours aussi gentil, lui a répondu que ce n'était pas grave, en toute modestie.