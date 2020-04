Booba vs Kaaris dans un octogone, le retour

Le jeu Rap Fighters va permettre ce combat !

Comme l'octogone entre Booba et Kaaris n'a finalement pas eu lieu, le public du rap français est resté sur sa faim. Deux monstres du game hexagonal dans un octogone, vous l'avez rêvé ? Rap Fighters, un nouveau jeu mobile qui vient de faire son apparition sur nos téléphones l'a fait.

On ne cesse de la dire mais le confinement a quand même du bon : il exacerbe la créativité de nombreuses personnes comme celle du développeur du jeu "Rap Fighters", une application qui va autant faire plaisir aux amateurs de jeu de baston qu'aux fans de rap français. Le principe est simple : un octogone, sans règles, cela va de soi, et deux personnalités pour se cogner dessus. Autrement dit, vous allez pouvoir recréer virtuellement le combat entre Booba et Kaaris qui figurent d'ailleurs sur l'image d'appel de l'appli parce qu'il est absolument certain qu'ils sont indirectement à l'origine de sa création.

???? Un développeur a mis au point un jeu nommé #RAPFIGHTERS où vous pouvez faire s’affronter vos rappeurs français préférés dans un octogone ???? pic.twitter.com/EIFG0jNNAk — REVRSE (@revrsemedia) April 24, 2020

Evidemment, les deux sont présents parmi la douzaine de combattants mais vous pouvez aussi créer des matchs improbables entre Kalash, Sofiane, Aya Nakamura, Jul, Patrice Quarteron, Gims, Lacrim, Maes, La Fouine et Cyril Hanouna . Et même s'ils ont tous des pseudos plein d'humour, on les reconnaît très bien. Le jeu n'est pas le plus fluide qui soit mais ce n'est pas ce que l'on lui demande et il fournit de grosses sessions de baston, histoire de se défouler durant le confinement et de faire passer le temps. Et puis, c'est drôle et ça nous suffit !