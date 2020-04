Fred The Godson est mort

Il a succombé au coronavirus.

On le savait dans un état grave depuis qu'il avait été testé positif au coronavirus et malheureusement, Fred The Godson est décédé cette nuit des suites de la maladie.

C'est son meilleur ami et collaborateur Jaquae qui a confirmé la mort du rappeur de New York. Fred The Godson qui avait été infecté par le Covid-19 en début de mois n'a pas survécu.

"Dors en paix mon frère", écrit-il dans la légende. "Tu ne seras jamais oublié. Je t'aime mec. J'ai tellement de choses à dire mais je suis perdu en ce moment. "