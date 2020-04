Netsplif : La version enfumée de Netflix

Une nouvelle plateforme à rouler...

Vous le savez certainement, le 20 avril est désormais la journée mondiale non officielle des amateurs de weed. Ce qui signifie que, très souvent, ce jour-là, on a le droit à des surprises. Désormais, vous n'aurez plus à attendre. Netslif is on the way ! Netspliff est, comme son nom l'indique, le Netflix des amateurs de fumette.

Le site donne le ton dès sa page d'accueil :

Découvre Netsplif.com, une plateforme gratuite et ouverte à tous qui te guidera dans ta recherche de contenus dans les moments où en trouver est le plus difficile. Choisis parmi 9 catégories de vidéos (bientôt 10), celle qui saura fasciner ton esprit altéré : “Munchies” pour les petits creux, “Satisfying” pour encore plus d’endorphines, “Curiosity” pour la fascination, “Documentaires” pour la découverte… Installe-toi confortablement, prépare le nécessaire et c’est parti. Chaque vidéo présente sur NETSPLIF a été sélectionnée avec minutie pour faire découvrir de nouveaux horizons à ses consommateurs. NETSPLIF c’est un peu ton pote à coté de toi dans le canapé qui te conseille la meilleure vidéo en fonction de ton mood. Ps : On n’a rien à voir avec les mecs de La Casa de Papel, on avait eu l’idée avant.

L'idée, c'est : tu es défoncé, tu as envie de rigoler ? Va sur Netsplif regarder un sketch. Tu es défoncé, tu as faim ? Va sur Netspliffregarder une vidéo de porn food. Tu es défoncé, tu te sens l'âme d'un scientifique ? Va sur Netsplif regarder comme on fabrique des tables...

Bref, si vous êtes amateurs, il y a de quoi satisfaire toutes envies car Netsplif regroupe toutes les vidéos plus folles les unes que les autres, comme celles de ces mecs qui jouent à chat professionnellement... On vous laisse réfléchir là-dessus.