Kanye West se compare à Kobe Bryant

Et annonce qu'il votera pour Donald Trump

Kanye West ne sort pas souvent de son silence médiatique, mais à chaque fois qu'il fait une intervention ou donne une interview, on est quand même rarement déçu. Lors de la dernière qu'il a donné à GQ dont il fait la couverture, il a expliqué que Kobe Bryant était une version basketball de lui tout en confirmant qu'il voterait pour Trump lors des élections présidentielles américaines. Tout ça en si peu de lignes, c'est fort quand même...

Ce n'est plus une découverte, l'ego de Kanye West a littéralement crevé le plafond. S'il est difficile de nier que musicalement, le mari de Kim Kardashian possède tous les atours du génie, dès qu'il sort de cette zone de confort, c'est tout de suite beaucoup plus difficile... Alors qu'il fait la couverture du magazine GQ daté de mai 2020, Kanye West a donc aussi donné une grande interview. Parmi les choses à "retenir", il y a cette comparaison plutôt audacieuse avec Kobe Bryant...

"Il était ma version basket-ball et j'étais sa version rap. Ce sont des faits ! Personne d'autre ne peut dire ça. Nous sommes arrivés ensemble, en même temps. Et aujourd'hui, j'ai la réputation de crier des choses, mais je ne prends rien comme argent comptant. Nous sommes sur le point de construire un changement pour l'humanité. Nous ne jouons pas avec eux. Nous rapportons les trophées à la maison."

Hum... Vous trouvez ça obscur ? C'est normal, la logique de Kanye n'étant pas forcément celle de tout un chacun. En gros, Kobe et lui ont changé les choses, l'un dans la musique, l'autre dans le sport et plutôt que d'écouter ceux qui critiquent, ils continuent à gagner. Mais si vous avez une autre interprétation, on est preneur...

Plus tard dans l'interview, Kanye West est revenu sur son soutien au président Trump et a confirmé qu'il voterait pour lui aux prochaines élections américaines.

"Cette fois, je vais voter. Et tout le monde sait pour qui je vais voter. Et personne ne peut dire que ça va arrêter ma carrière. Parce que devinez quoi ? Je suis toujours là !"

Kanye West dans toute sa spendeur... Mais on ne peut lui retirer le fait qu'il reste constant dans ses déclarations.