Chynna d'Asap Mobb est décédée

Elle n'avait que 25 ans.

Le rap américain pleure à nouveau un de ses membres. Chynna Rogers, 25 ans, vient de mourir. A la fois artiste et mannequin, la jeune femme appartenait notamment au crew Asap Mobb d'A$ap Rocky.

Chynna a d'abord fait une belle carrière de modèle avant de se tourner vers la musique et le rap en particulier. Repérée dès l'âge de 14 ans par une agence de mannequin, elle fait rapidement ses premiers pas sur les catwalks et obtient ses premiers succès. Mais cela ne lui suffisait pas. Elle aimait la musique, était volontaire et voulait apprendre. Alors, en 2010, elle contacte directement sur Twitter, le fondateur du crew Asap Mob, ASAP Yams, lui aussi disparu aujourd'hui, qui la prend sous son aile et l'encourage à écrire et à chanter. Avec les titres "Selfie" et "Glen Coco", elle aura ses premières retombées positives dans le son.

Dès lors, elle n'aura de cesse que de mener de front ses deux carrières, partageant son temps entre Philadelphie et New York. A l'heure où ces lignes sont écrites, on ne connaît pas encore les raisons de son décès. Mais on sait que la mort était un de ses sujets de prédilection et que c'était un thème dont elle parlait régulièrement dans ses textes. D'ailleurs, son premier projet ainsi que la tournée qui a suivi se nommaient "In Case I Die First", "au cas où je mourai la première". Elle en parlait encore dans son dernier message, posté sur Instagram mardi 7 avril. Elle écrivait notamment : "J'ai besoin de la musique pour mourir."

Sa mort a plongé sa famille dans la tristesse et la stupéfaction. Un de ses membres a déclaré : "Chynna était profondément aimée et nous manquera beaucoup".

Finalement, c'est Vibe qui met les pieds dans le plat en évoquant une possible overdose. En effet, la jeune femme se débattait avec des problèmes d'addiction depuis des années.

Sa disparition s’inscrit malheureusement dans une suite assez tragique pour le rap américain qui vient de perdre successivement plein de jeunes talents comme Juice Wrld ou Pop Smoke.