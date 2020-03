Coronavirus : Drake en quarantaine !

Drake s'est enfermé dans sa maison.

Les fans de Drake s'inquiètent. Le chanteur canadien est en quarantaine après avoir passé une soirée avec le champion de basket Kevin Durant. Or, le joueur NBA, membre des Brooklyn Nets fait partie des quatre joueurs de l'équipe new-yorkaise positifs au COVID-19. Il l'a lui-même confié à The Athletic. Drake aurait alors opté pour l'auto-confinement, inquiet quant à son exposition au coronavirus.

Drake a donc commencé sa mise en quarantaine dans sa maison de Toronto après qu'il ait passé une soirée avec Kevin Durant dans le restaurant branché The Nice Guy à West Hollywood, en Californie le 10 mars dernier comme il l'a lui-même partagé sur les réseaux sociaux.

Si les Etats-Unis ne sont pas encore en confinement total comme en France, l'épidémie affecte quand même le monde du hip-hop et l'économie. Les magasins OVO de Drake ont fermé temporairement en raison de la pandémie. Ils l'ont annoncé via le compte Instagram officiel d'OVO.

La vie prend parfois de drôles de tours. Drake est aujourd'hui isolé dans sa maison alors qu'il y a quelques jours, il avait l'honneur d'être l'artiste ayant classé le plus de titres Billboard Hot 100 ! On lui souhaite un bon rétablissement et nul doute qu'il ne laissera pas ses fans sans nouvelles.