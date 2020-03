Waka Flocka pense que le Coronavirus est un fake !

Waka Flocka n'a pas pu s'empêcher de donner son avis sur l'épidémie.

La science et les rappeurs américains, parfois ça fait deux. On se rappelle pr exemple de B.o.B et sa folie autour de la terre plate, qui l'a poussé à lancer le hashtag "WhereIsTheCurve". Car pour lui, si la terre était vraiment ronde, on devrait voir une courbe lorsqu'on regarde l'horizon... Cette fois c'est au tour du Coronavirus d'être frappé par l'inculture de certains rappeurs US. Après 21 Savage, qui pense qu'il est impossible qu'il ait le virus car "70 autres personnes étaient avec lui dans le club ce soir là" (alors que c'est au contraire un facteur de risque supplémentaire...), c'est Waka Flocka qui a donné son avis sur la maladie.

“It’s fake... Minorities can’t catch it.”

- @WakaFlocka



Waka Flocka speaks on what is going on with the coronavirus.



Full Interview:https://t.co/pSvYlBzUKe pic.twitter.com/t39CDjucuG — The Cruz Show (@TheCruzShow) March 14, 2020

Comme souvent avec le rappeur, cet avis s'avère un peu perché, on sent qu'il n'a peut-être pas vraiment eu le temps de réfléchir sur le sujet et s'est contenté de lire des trucs sur Facebook. Pour Waka Flocka cette histoire de Coronavirus est simplement une fake news et il affirme aussi que les minorités ne peuvent pas l'attraper. C'est exactement ce qu'il a répondu lors d'une interview pour la chaîne Real 92.3 LA lorsqu'on lui a demandé s'il s'inquiétait au sujet de l'épidémie.

On rappelle évidemment que le Coronavirus n'est pas un virus raciste et qu'il contamine sans distinction d'âge, de "race" ou de sexe. Des cas sont enregistrés partout dans le monde et il convient d'appliquer les consignes simples de sécurité connues de tous comme se laver les mains simplement, pour diminuer les risques de l'attraper.