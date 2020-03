Caballero et JeanJass de retour en force !

La saison 3 de "High & Fines Herbes", le morceau avec Romeo Elvis et Slimka : Caballero et JeanJass sont à fond en cette fin de semaine.

On avait annoncé il y a une semaine que la saison 3 de "High& FInes Herbes" allait bientôt commencer, après que Caballero et JeanJass ont décidé de nous dévoiler la liste des invités qui rythmeront l'émission. Une liste qui faisait saliver, même si elle comportait beaucoup d'habitués déjà venus dans leur émission culinaire et fumeuse. Cette fois si on vous en parle c'est que la saison 3 est enfin disponible ! 3 épisodes ont été mis en ligne aujourd'hui et on peut dire que les deux belges ont poussé leur concept vraiment très, très loin.

On retrouve donc dans ces 3 premiers épisodes Alkpote, Di-Meh, Slimka, Senamo, Luv Resval, Youv Dee, ou encore Le Roi Heenok. Tous ces invités s'affrontent dans des épreuves qui sont bien souvent en rapport avec le cannabis, ou la bouffe, ou les deux. Une véritable "télé-réalité" de la fumette avec un côté lourd et parfois malaisant très assumé, et rafraîchissant. Une belle prise de risque de la part de tous les rappeurs apparaissant dans l'émission, car les acteurs de télé-réalité n'ont pas vraiment la cote dans le rap game français. Le vainqueur de ces épreuves se verra remettre la médaille du Poumon D'Or fabriquée spécialement pour l'occasion à Barcelone.

On vous laisse découvrir ces 3 premiers épisodes en attendant la suite. On profite de l'occasion pour vous dire que Caballero et JeanJass en ont profité pour sortir un single en feat avec Roméo Elvis et Slimka, "Un Cadeau", une sorte de banger trap délirant plutôt bien fait !