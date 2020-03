Coachella annulé à cause du coronavirus

Coachella, prévu en avril, a été reporté au mois d'octobre à cause du coronavirus.

Le célèbre festival Coachella qui devait se dérouler en avril prochain est reporté au mois d’octobre 2020. La raison ? Le coronavirus. Ce sont les organisateurs qui ont annoncé la nouvelle ce mardi 10 mars. Ils affirment suivre les consignes de précaution des autorités sanitaires locales.



Le coronavirus continue sa propagation dans le globe et cela impacte fortement les événements musicaux. La plupart doivent être reportés. Coachella en a subit les frais. Prévu initialement au mois d’avril, le festival est décalé au mois d’octobre 2020. Les week-ends du 9 et 16 octobre dans la ville d'Indio en Californie pour être précis.



"Bien que cette décision ait été prise dans un contexte global plein d'incertitudes, nous prenons très au sérieux la sécurité et la santé de nos clients, de nos équipes et de notre communauté", a expliqué l'entreprise Goldenvoice qui s’occupe de l’event. En même temps selon la presse locale, au moins six cas de coronavirus ont été recensés dans le comté de Riverside censé accueillir le célèbre festival. De plus, un patient est estimé comme étant "un potentiel cas porteur du coronavirus" au centre médical Eisenhower à Rancho Mirage, en Californie. Il se trouve à 24 km d’Indio. Donc rien de bon et rassurant non plus. Rappelons qu’aux Etats-Unis, au moins 28 personnes sont décédées du Covid-19 et 910 ont été infectées pour le moment.

On va pas se mentir, Coachella est clairement "the place to be". Chaque année, le festival peut accueillir près de 200 000 personnes sur les deux week-ends. Le risque est bel et bien là.

Se produiront donc en octobre : Lil Uzi Vert, Lil Nas X, Dababy, 21 Savage, Megan Thee Stallion, Big Sean, black midi, slowthai, Run The Jewels, Mura Masa, Steve Lacy, (Sandy) Alex G, Anna Calvi, Girl In Red, Fontaines D.C., FKA Twigs, Disclosure, Princess Nokia, et Aya Nakamura.

Rencard dans 7 mois !