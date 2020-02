2 Chainz reconnaît les dangers du rap game après la mort de Pop Smoke

2 Chainz a publié un message sur les dangers du rap game suite au décès de Pop Smoke.

Le rap game a récemment été endeuillé une nouvelle fois. Pop Smoke nous a quitté. Il a été tué chez lui. Et il semble que la mort du rappeur ait fait réfléchir 2 Chainz sur la dangerosité de son statut d'artiste.



Pop Smoke est mort ce 19 février. Deux hommes l’ont abattu à son domicile. Les individus voulaient cambrioler la maison du rappeur. Sa disparition a attristé tout le rap game. 2 Chainz a tenu à s’exprimer suite à ce drame. Il a alerté sur les dangers du rap game.

Mercredi, le natif d’Atlanta s’est rendu sur Instagram pour parler des dangers d’être rappeur. Il a publié une photo avec un texte lourd de sens. Il affirme : "Le succès est dangereux. Vous êtes sûr que vous voulez cette m****". En légende, il ajoute : "On a tiré sur quelqu’un à San Fran, on l’a arrêté au Maryland, à La, à New York et en Oklahoma, on a organisé une sorte de conférence téléphonique avec la police de l’Oklahoma, on a piraté le poste de Cali quatre fois et l’un d’eux a même laissé son téléphone".

Il termine avec cette phrase forte : "DEPUIS QUE JE SUIS RAPPEUR, je dois littéralement prier pour que je rentre sain et sauf chez moi ! Mais ensuite, tu n’es même pas en sécurité chez toi. Mes condoléances".

2 Chainz n’est pas le seul à tirer sur la sonnette d’alarme. Blueface a mis en garde contre les dangers de Los Angeles plus tôt dans la semaine en disant : "Les gens pensent que Cali est une ville magnifique avec du soleil et des nuages. Des gens meurent tous les jours. Je recommande à chaque artiste qui souhaite venir de rentrer en contact avec les bonnes personnes. Dès que vous pensez que tout ira bien, c’est là qu’ils frappent ".

Une question se pose désormais : Le rap game est-il dangereux ?