50 Cent menace de nouveau Ja Rule

50 Cent et Ja Rule semblent bien repartis pour s'embrouiller.

50 Cent est en pleine promo pour sa série télévisée dramatique "ABC For Life". Au cours d’une interview récente avec le média Rap Radar, la légende a parlé d’une multitude de sujets, y compris de Ja Rule. Ce dernier avait affirmé qu’il est une "balance". Chose que 50 Cent réfute totalement.



Ja Rule et 50 Cent, une querelle qui dure depuis plus de 20 ans. Pour Ja Rule, son rival est une balance. C’est ce qu’il ne cesse de crier haut et fort depuis des années. Interviewé par le médias Rap Radar, celui qui a attaqué Meek Mill a rétorqué et refuse qu’on dise de lui qu’il est un mouchard.

Il y a quelques mois, Ja Rule a dévoilé un extrait d’un document provenant du département de la justice. Ce dernier date de 2009 et prouve que 50 Cent a balancé Jimmy Henchman. Pourquoi ? Il craignait pour sa vie suite au meurtre d’un de ses associés. Une enquête a été menée et on a découvert que le téléphone utilisé pour l’indice anonyme était bien lié au rappeur.

Dans une publication Instagram, Ja Rule a affirmé que 50 Cent ne cessera pas de nier. Il a même encouragé les médias à interviewer les deux enquêteurs cités dans le dossier.

Dans l’interview donné à Rap Radar, le rival de Nick Cannon conteste tout. Il affirme que ce n’est pas son genre d’être une balance. Il explique : "lls vont dire, "C'est une balance" ou "Il est ceci, il est cela". "Tout ce qu'il faut faire c'est de leur demander : de qui est-ce que j'ai parlé ? Je n'ai jamais balancé personne de ma vie. Dans l'affaire de Preme [Kenneth “Supreme” McGriff] — regardez son dossier, vous verrez qui a balancé. Mon nom n'y est pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont essayé d'utiliser le fait que j'avais besoin d'un ordre de protection, mais pourquoi je passe pour le harceleur alors ?".



Il ajoute : "TU avais besoin de protection, n****. Et tu n'as plus de protection ! C'est ça la vérité ! Ils vont essayer de tourner l'histoire à leur avantage et après quand tu as un fight avec des artistes plus jeunes, ils ne savent pas quoi utiliser contre toi alors ils se servent de ce que les autres ont dit. Donc ils vont te sortir "Tu es comme ça !"".

Regardez l'interview :