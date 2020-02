Booba est un influenceur

Booba distribue les bons points sur Twitter et son avis a de l'influence !

Ca n'est pas qu'aux ventes de disques qu'on peut mesurer le statut d'un artiste, son influence ou sa popularité. Booba le montre parfaitement puisque même s'il n'a sorti aucun vrai album depuis "Trône", il continue d'être scruté notamment au sujet de ses embrouilles avec le réseau social Instagram. Il aurait d'ailleurs fini par revenir avec un nouveau compte non géré par lui. Lorsqu'il utilise sa notoriété pour envoyer de la force à un artiste, ça se ressent tout de suite et on peut donc dire que le Duc est devenu un véritable influenceur.

On a pu le voir ces derniers jours, notamment sur Twitter là où Booba a décidé de s'exiler après avoir été banni d'Instagram. Le rappeur a décidé de partager la vidéo d'une jeune femme, Jade Parey (Jayde), qui se filme en faisant une cover du hit de Francis Cabrel "Je l'aime à mourir". Un retweet qui a eu d'incroyables effets sur la notoriété de la chanteuse, qui confie être "passée de 500 à 16 000 followers en cinq mois. Sur TikTok, de 0 à 10 000 en un mois", comme elle le raconte à Ouest France. Elle peut remercier le Duc pour ce coup de projecteur inattendu.

Elle est d'ailleurs en contact avec son équipe puisqu'elle déclare "son producteur m'a appelée pour me proposer des projets dans la musique, je dois le rencontrer prochainement". Elle conclut en disant "ça me fait drôle de recevoir des appels de gens importants". Ca pourrait bien ne jamais s'arrêter, car Booba a une énorme influence dans le milieu musical français !