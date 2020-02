Big Sean revient sur son beef avec Kendrick Lamar

En 2015, Big Sean avait clashé Kendrick Lamar !

Vous souvenez-vous de ce beef ? Les deux rappeurs, qui ont déjà travaillé ensemble, ont connu un différend en 2015. En effet, Big Sean sortait le freestyle "Me, Myslef and I" et les paroles sonnaient comme un message subliminal contre Kendrick Lamar. À l'époque, Sean dément et se justifie en disant qu'il visait les "gens" en général.

Dans une interview accordée à Joe Budden dans Pull Up il y a quelques jours, Big Sean explique la situation : "Après la mort de Nipsey Hussle, une des personnes avec qui je voulais parler est Kendrick." Il poursuit, "Kendrick et moi avons une histoire...Quand tout ce beef était arrivé, j'aurais aimé pouvoir en parler."

L'interprète de "Single Again" dit qu'il avait ignoré le clash, jusqu'à ce que K-Dot dévoile le morceau "The Heart Part 4" avant la sortie de l'album "Damn" en 2017 et tout le monde pensait qu'il parlé de Big Sean dans ses lyrics. Afin d'éclaircir les choses, Sean a contacté le PDG du label TDE pour lui demander si Lamar le visait dans son titre, mais le boss de TDE a nié.

Cependant, les rumeurs de beef entre les deux n'ont cessé de croitre et ça ne plait pas du tout à Big Sean : "À chaque fois que j'écris un couplet, les gens se demandent si c'est une réponse ou pas. Et p***** je ne suis même pas agressif et les gens pensent quand même que c'est une réponse. Résultat, on dirait qu'il y a une tension bizarre entre lui et moi alors qu'on sait qu'il n'y a pas de clash."

Big Sean s'en veut énormément de pas avoir évoqué le clash quand tout le monde spéculait dessus. Depuis la mort de Nipsey, il a réussi à entrer en contact avec Kendrick et les deux rappeurs ont eu une conversation posée, ils se respectent et savent qu'il n'y a rien entre eux.