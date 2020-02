6ix9ine : Nick Cannon pense qu'il travaillait pour le FBI depuis le début !

Nick Cannon a une théorie pour l'histoire incroyable de Tekashi 6ix9ine.

On ne parlait plus beaucoup de lui ces dernières années. Mais Nick Cannon a réussi grâce à son clash avec Eminem à se remettre sous la lumière des projecteurs. Il est redevenu l'homme qu'on veut avoir en interview et à qui on demande son avis sur l'actualité, même quand ça ne le concerne pas directement. De passage chez DJ Vlad pour une petite discussion filmée, le rappeur-comédien a livré le fond de sa pensée au sujet de l'affaire 6ix9ine avec un point de vue qui est assez inhabituel.

A la fin de son interview, Nick Cannon a en effet affirmé que pour lui le rappeur Tekashi 6ix9ine travaillait avec le FBI depuis le début. Le célèbre artiste aux cheveux multicolores, qui restera en prison jusqu'en juillet, a vu sa peine être très réduite après son étroite collaboration avec les autorités. Un "travail d'équipe" qui a permis l'arrestation de plusieurs membres des Nine Trey Bloods. A ce sujet Nick dresse un parallèle entre 6ix9ine et Donnie Brasco, en référence au film dans lequel Johnny Depp infiltre la mafia new-yorkaise. Pour lui, Tekashi aurait donc carrément été envoyé par le FBI pour infiltrer la branche new-yorkaise des Bloods.

Nick Cannon va même plus loin en accusant le FBI d'utiliser certains jeunes pour enfermer des communautés entières : "Ils ont admis certains trucs, ces aveux ont été filmés. Ils font ça depuis l'époque de la Mafia. C'est un des premiers exemples qui montre comment le FBI peut prendre un voisinage, une communauté entière, et les mettre tous dans des cages. Et ils ont utilisé ce jeune Daniel pour le faire, cette fois". Il termine en concluant : "S'il n'était pas lui-même agent du FBI, il y en avait forcément un très proche de lui". Voilà de quoi relancer les soupçons autour de cette affaire.