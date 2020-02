Jul inspire l'OM

L'OM s'inspire de Jul pour sa communication.

Jul, le rappeur Marseillais le plus connu et reconnu fait la fierté de sa ville. Il est un vrai modèle de réussite. Preuve en est, L’Olympique de Marseille s’inspire de la communication de l’artiste.



Ce n’est un secret pour personne, Jul est fan de l’OM. Dès qu’il le peut il nous sort un maillot de son club de football. Le sang de la veine. Et on ne compte plus les dédicaces à son équipe dans ses sons. En même temps, quel Marseillais n’est pas fan de son club ? Là-bas tu respires foot, manges foot, dors foot. Et le rappeur n’échappe pas à la règle. Mais il semblerait que cette relation soit totalement réciproque. On vient de l’apprendre, l’OM s’est totalement inspiré de Jul pour sa propre communication.

Vous avez instagram ? Vous suivez l’OM ? Vous avez forcément capté le bail. Pour ce mois de février, la communication du club nous a fait une petite dinguerie. Pour annoncer tous les matchs futurs du club, ils se sont inspirés de la cover du dernier album "C’est pas des LOL" de celui qui fait partie de l'album de Maes. Enfin, ils l’ont totalement copié ! C’est plus de l’inspi à ce stade là, on va pas se mentir.



On reconnait de ouf l’équipe. Et ils ont fait dans l’originalité puisque les matchs sont listés comme si c'était une tracklist d’album… En tout cas, ce geste n’a pas du tout laissé insensible Jul, loin de là. Il a laissé un petit commentaire tellement il a été touché.

En même temps c'est normal, Jul fait vraiment les choses bien. On attend plus que son prochain album pour une toute nouvelle cover ! Et il semblerait que ce soit d'actualité... Il charbonne.