Souja Boy poursuivi pour agression !

Soulja Boy a apparemment fait n'importe quoi, une fois de plus...

Soulja Boy a toujours été un rappeur assez remuant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est fait connaître. Un jeune insolent, arrogant, avec une attitude très gangsta et provocatrice envers ses collègues rappeurs ou les médias américains. Condamné à plusieurs reprises, il a d'ailleurs au final beaucoup plus fait parlé de lui par ce qu'il s'est passé dans sa vie que par sa musique dérivée du crunk. Et aujourd'hui, une nouvelle page vient de s'ajouter au dossier déjà bien lourd de l'ex-future star du Rap US.

En effet, Soulja Boy est depuis un an visé par une plainte d'une certaine Kayla Myers, jeune femme avec qui le rappeur avait eu un rendez-vous amoureux, avant que l'affaire ne dégénère. Et aujourd'hui, cette jeune femme relance le dossier en lançant son avocat contre l'artiste. On va rappeler les faits : lors du rendez-vous, Soulja l'aurait frappée avec une arme à feu, l'a menacée de mort à plusieurs reprises, et l'a également séquestrée. Il aurait également demandé à un ami de la traîner dans le garage, de l'attacher, avant de la doucher et de la forcer à pratiquer une fellation pour la relâcher.

Elle aurait souffert de plusieurs fractures à divers endroits du visage. Lorsqu'elle avait signalé les faits l'année dernière, la police avait alors débarqué chez Soulja Boy, y a trouvé des armes, et a emmené le rappeur en prison pour violation de probation. Aujourd'hui, il va donc commencer la vraie bataille juridique pour cette affaire d'agression.