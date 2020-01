Meek Mill s'embrouille avec Nicki Minaj et son mari !

Sacrée prise de tête entre Meek Mill, Nicki Minaj et son nouveau mari.

Vous n'êtes pas sans savoir que le rappeur Meek Mill et la rappeuse Nicki Minaj ont entretenu une relation assez longue, presque deux ans, pendant laquelle les deux paraissaient vraiment fou amoureux l'un de l'autre. Puis, Meek Mill a eu de nouveaux problèmes avec la justice, et aurait trompé sa moitié, du coup, celle-ci est partie. Depuis, elle s'est mariée à Kenneth Petty, et semble vivre le parfait amour. Sauf qu'elle n'avait probablement pas prévu de se retrouver nez à nez avec Meek, en compagnie de son nouveau mari, dans un magasin de luxe.

C'est pourtant ce qu'il s'est passé vendredi, et forcément, une personne sur les lieux a envoyé une vidéo un peu floue à TMZ, comme à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le rap game US. L'enseigne, c'est un Maxfield, situé à West Hollywood, et il a été le théâtre d'insultes balancées de part et d'autres. Certains témoins ont également affirmé que les trois stars en seraient venues aux mains, sans trop de violence puisque personne n'a été blessé ni embarqué par la police. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé, mais apparemment, les mots "pussy" ont été employés par Meek Mill et Petty, même si la situation semblait déjà bien tendue avant ces insultes

Finalement, Meek Mill a été ramené en dehors du magasin par sa propre équipe de sécurité, et il n'y aura aucune suite à cet événement. Jusqu'à ce que les deux ex se retrouvent face à face... On rappelle que Nicki Minaj n'avait pas été tendre avec le rappeur lors de la rupture, ce qui a dû bien tendre l'atmosphère depuis.