Eminem répond à tous ses détracteurs !

Eminem adresse un message aux auditeurs choqués par son album, "Music To Be Murdered By".

Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'Eminem a sorti un nouvel album, par surprise, le 17 janvier dernier. Et depuis une semaine, une sorte de folie s'est emparée du rap game, dont les protagonistes ont tous l'air de vouloir donner leur avis sur Slim Shady, que ce soit pour la musique, ou pour les clashs. Et ce projet "Music To Be Murdered By" a déclenché un peu plus de secousses que ses deux derniers, notamment à cause de certains lyrics de l'album.

En effet, certaines paroles font par exemple référence à l'attentat de Manchester et Ariana Grande, et il a deux ou trois autres moments assez sanglants, certaines réactions offensées ont donc commencé à voir le jour sur Twitter. Et Eminem a décidé de leur répondre, via une lettre, dans laquelle il s'adresse à ses "chers auditeurs", en expliquant que comme dans notre société actuelle le meurtre est devenu omniprésent, il a juste voulu transformer ça en sport et tuer sur des instrus, selon sa formule. Il enchaîne ensuite en affirmant que son projet n'est pas fait pour les petites natures, et que si vous êtes choqués par quelques cris, ou que la mise en scène macabre vous met mal à l'aise, faites demi-tour.

“Cause, see, they call me a menace and if the shoe fits, I'll wear it. But if it don't, then y'all will swallow the truth, grin and bear it” #Renegade #MusicToBeMurderedBy pic.twitter.com/2aIFk2kz8a — Marshall Mathers (@Eminem) January 23, 2020

Il dit également qu'il espère qu'en choquant les consciences, il en découlera des actions positives. Eminem conclut sur le fait que son album est fait pour les esprits intelligents, et adresse ses condoléances aux "victimes" de "Music To Be Murdered By", avec l'humour qu'on lui connaît. Une vraie réponse à la Eminem !