Hostyle du groupe Screwball est décédé

RIP Hostyle.

Hostyle, un membre du groupe de rap Screwball est décédé le week-end dernier. L'annonce a été faite sur le compte Instagram officiel du groupe ce lundi 20 janvier. Ils ont publié la vidéo de "H-O-S-T-Y-L-E" accompagnée du message suivant : “Très touchés de vous annoncer le décès de notre frère HOSTYLE. Merci pour tous vos messages.” La cause de sa mort n'est pas connue à ce jour.

Le groupe Screwball, composé de Blaq Poet, Hostyle, Kyron et du rappeur KL, a dévoilé son premier album en 2000, il était intitulé "Y2K : The Album". Le projet comprenait le single "Who Shot Rudy?" mais également le fameux morceau “H-O-S-T-Y-L-E”. Ils ont sorti un autre album, "Loyalty" en 2001 et une compilation, "Screwed Up". En 2008, l'un d'entre eux, KL, est décédé d'une crise d'asthme.

Quant à Hostyle, il a également eu une carrière solo avec le projet "One Eyed Maniac" sorti en 2004. De plus, il apparait en tant que guest dans d'autres projets de rap avec DJ Muggs ou Commega.

Après l'annonce, beaucoup d'artistes ont réagi et lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Par exemple, le rappeur Commega a publié un hommage sur son compte Intsagram, "RIP Hostyle de Screwball, wow je ne m'y attendais pas. Il avait du talent.". Et le rappeur R.A. the Rugged Man a tweeté : "P*****...la pire de toutes les nouvelles. Je viens juste d'apprendre que mon gars HOSTYLE de SCREWBALL est décédé. Je viens de raccrocher avec Blaq Poet qui m'a confirmé la nouvelle. C'était mon gars. REPOSE EN PAIX mon frère...C'est fou."