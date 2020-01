6ix9ine : la mère de sa fille veut lui faire passer un examen psychiatrique !

6ix9ine n'aura apparemment pas le droit de voir sa fille, à moins de se soumettre à un examen psychiatrique.

Les choses semblent s'arranger petit à petit pour 6ix9ine, l'ex rappeur devenu balance la plus célèbre du monde entier. Il essaye d'ailleurs de lancer des démarches pour sortir plus tôt, et a même déclaré aux autorités qu'il désirait faire sa peine chez lui, car il craignait pour sa vie en prison, et ce même s'il pourrait sortir d'ici juillet 2020, grâce à une grosse réduction de peine accordée par la justice pour sa coopération. Mais même s'il sort bientôt, ses ennuis ne sont pas terminés, loin de là.

Notamment en ce qui concerne sa paternité, car oui, il faut le savoir, le rappeur aux cheveux arc-en-ciel est père de famille, et plus précisément, papa d'une petite fille, dont la mère refuse qu'elle soit approchée par 6ix9ine. On peut comprendre pourquoi... La fillette, âgée de 4 ans, grandit donc sans son père depuis un moment, et ça n'est pas près de changer, car la mère de l'enfant a décidé de demander au rappeur de passer une évaluation psychiatrique, afin de déterminer s'il avait vraiment changé par rapport à l'époque où il était membre des Nine Trey Bloods, avec notamment plusieurs faits de violence, dont certains contre une femme, même s'il n'a pas été jugé pour ça.

Actuellement toujours condamné à purger 2 ans fermes (il a déja fait plus d'un an), il lui reste donc quelques mois de prison pour réfléchir de la nouvelle direction qu'il souhaite donne rà sa vie. Il a encore beaucoup d'argent de côté, et même s'il avait l'air de vouloir continuer la musique, on lui souhaite plutôt de se tourner vers sa vie de famille et un peu de stabilité. Le mode de vie de "gangsta rapper", visiblement, ça ne lui convient pas très bien...