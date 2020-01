Akon a les autorisations pour construire sa ville

Les prochaines vacances à Akon City ?

Bonne nouvelle pour Akon ! L'artiste a annoncé qu'il a enfin reçu l'autorisation pour construire sa ville au Sénégal. On vous l'avait dit le mois dernier, Akon a un gros projet qui s'appelle simplement "Akon City". Une grande ville construite de toute pièce, avec sa propre monnaie et son aéroport, qui s'établira au Sénégal en Afrique de l'Ouest.

Le chanteur a annoncé lundi via une photo postée sur son compte Instagram qu'il avait enfin l'autorisation pour que le projet prenne forme, il écrit en légende, "pressée de vous accueillir dans le futur".

Akon n'a pas apporté plus de détails pour le moment, bien qu'il ait fourni quelques informations en Décembre dans une interview accordée à Nick Cannon. Il expliquait : "C'est une construction qui va durer 10 ans parce qu'on va procéder par étape. On a commencé la construction en Mars dernier et la deuxième étape aura lieu en 2025."

Akon avait d'ailleurs critiqué les personnes fortunées qui ne font pas d'efforts pour aider le peuple : "Comment tu peux avoir un milliard de dollars qui dorment à la banque pendant que tous ces gens souffrent, c'est fou pour moi. C'est vraiment gaspiller tous ces milliards de dollars."

L'objectif d'Akon est que sa ville soit respectueuse du climat et qu'elle soit aménagée pour accueillir des touristes.

Le projet prend forme doucement mais sûrement, les fans du chanteur ont déjà exprimé leur enthousiasme sur les réseaux et sont déjà prêts à déménager à Akon City !