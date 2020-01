6ix9ine est-il un agent infiltré depuis le début ?

Le FBI et 9ine se connaîtraient depuis plus longtemps...

Depuis son procès le 18 décembre dernier, Le controversé Tekashi 6ix9ine est toujours en prison. Le juge a refusé de lui accorder sa liberté pour le moment et ce malgré sa coopérationa avec les fédéraux. Mais une nouvelle rumeur vient de se greffer à cette affaire déjà complexe. le rappeur, Akon est persuadé que 9ine était un agent infiltré depuis un moment...

L'année 2019, on ne va pas l'oublier. Cette dernière décennie nous aura offert de bons feuilletons comme celui de l'affaire 6ix9ine qui a trahi les Nine Trey Gangsta Bloods pour abréger sa peine de prison. Il avait accepté l'offre de la justice américaine pour faire tomber ses collègues à sa place. Bien sûr, après un tel acte aussi médiatisé, le rappeur est devenu la risée des réseaux sociaux. Plusieurs artistes du rap game américain tels que YG, 2 Chainz, Snoop Dogg (...) l'ont clashé sévèrement ! Mais 6ix9ine considère qu'ils sont juste jaloux de son talent car il était persuadé qu'il allait sortir de prison rapidement. Mais voilà : à crier victoire trop vite, le rappeur s'est brulé les ailes. Il est condamné à passer un an depuis derrière les barreaux. Alors pourquoi sur les réseaux sociaux on a encore beaucoup de doutes quant à cette affaire ?

Le rappeur Akon a donné une interview au média "BET", ensemble, ils sont revenus sur l'affaire 6ix9ine. L'interprète de "Lonely" avait déjà donné son avis sur le procès des Bloods lors d'une précédente interview. Il ajoutait à ses propos : "On dirait qu'il est impliqué dans une théorie du complot. Et il y a les faits. Il y en a qui ont été démentis, d'autres sont vrais. Je pense que cette affaire est la meilleure du siècle parce qu'elle montre à quel point l'ancienne génération et la nouvelle sont différentes. Ma génération à moi c'est celle qui avait des règles à suivre. Il y avait un code d'honneur". Akon revient souvent sur les valeurs que les rappeurs plus anciens portées. Parmi elles, la trahison était prohibée. Il ajoute qu'en ayant rencontré Tekashi une fois, le rappeur coloré lui semblait honnête donc il ne comprend pas comment il a pu trahir son gang.

6ix9ine, de mèche avec le FBI depuis le début ? Akon réagit à la polémique en disant qu'il est fortement possible que Tekashi ait eu un contact avec la police depuis le début mais qu'au final "seul Dieu sait". En tout cas, sur les réseaux, les gens semblent profondément y croire...