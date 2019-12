Juicy J s'excuse d'avoir fait la promotion de la drogue

Il est désolé...

Depuis la mort du rappeur Juice WRLD au début du mois de décembre, beaucoup de rappeurs ont pris la parole pour faire de la prévention. Parmi eux, Trippie Redd a annoncé qu'il s'en retirait, Smokerupp a expliqué que l'utilisation de drogues lui a fait prendre du poids tandis que Joyner Lucas a remis la faute sur le Hip-Hop entier qui surfe sur l'utilisation des drogues depuis toujours.

Concernant Juicy J, son approche est différente. En effet, il s'est exprimé sur son compte Twitter et s'est excusé d'avoir participé de près ou de loin à la popularisation des drogues.

Tels sont ses mots : "Si j'ai poussé qui que ce soit à prendre de la drogue, je m'en excuse".

À travers ce tweet rempli de remords, le rappeur démontre qu'il a sûrement été un mauvais exemple pour ses fans en leur faisant croire que prendre de la drogue était quelque chose de cool.

Juicy J n'est pas forcément célèbre pour être un gros consommateur de drogues comme d'autres rappeurs qu'on associe directement à la marijuana ou autres substances (Wiz Khalifa et Snoop Dogg, on vous parle), cependant comme tous les rappeurs, Juicy mentionne leur utilisation dans ses musiques. Il en parle notamment dans les morceaux "Roll With It" et "Sippin' on Some Syrup" qui sont des succès de sa carrière.

Qu'il soit rassuré, Juicy est loin d'être le premier à construire ses lyrics autour de la prise de drogue ou des addictions à ces substances, mais ses excuses restent tout de même appréciables pour les jeunes générations.