Kaaris revient avec un nouvel album !

K2A est déja de retour sur son terrai préféré : le rap français, avec un nouveau projet.

On n'avait plus trop de nouvelles de Kaaris depuis un peu plus d'un mois, et l'annulation officielle de l'octogone, en référence au ring d'UFC qui devait accueillir le combat de MMA entre Kaaris et Booba, pour "mettre fin au clash". Une annulation due à un refus de Kaaris de combattre dans la nouvelle salle prévue au dernier moment pas les organisateurs. Cette annonce avait fortement déçu les fans, mais en voilà une autre qui pourrait bien leur redonner le sourire !

En effet, K Double A, aka Talsadoum, ou Kaaris pour les fans moins hardcore, a posté sur son compte Instagram une petite vidéo dans laquelle on retrouve le rappeur à l'intérieur de son tout nouveau bolide, un Mercedes GT4 63 coupé S si on en croit la photo précédente de son Insta. Le rappeur a mis ses plus beaux bijoux, notamment une chaîne avec un tout nouveau pendentif "Château Noir".

Et en légende, on peut lire qu'un album arrive bientôt, et que "Château Noir" sera visiblement le nom de ce projet imminent. On espère qu'il en profitera pour tenter de récupérer le statut qui était le sien, car "Or Noir 3" avait moins bien vendu que "Dozo", ou même que "Or Noir", premier du nom. Cela est probablement dû à un contenu beaucoup plus kické, après avoir réussi à dominer les charts avec des morceaux chantés. Un retour aux sources, peut-être moins parlant pour les nouveaux fans du rappeur, mais qui a en tout cas convaincu sa fanbase originelle.

On espère que Kaaris nous trouvera encore la bonne recette pour "Château Noir" !