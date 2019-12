Juice WRLD : son entourage ne sera pas accusé de trafic de drogues!

L'entourage de Juice WRLD ne sera pas inquiété par les découvertes de la police.

La semaine dernière, on apprenait avec tristesse le décès du rappeur de Chicago, Juice WRLD. Un décès de plus venu endeuiller le rap US, et surtout, une victime supplémentaire des ravages de la drogue. Car si l'on en croit les déclarations de ses proches, notamment sa mère, ou des témoins présents dans son avion avant l'atterrissage à Chicago, c'est une consommation de pilules excessive qui serait à l'origine de la crise causant le décès du rappeur. La police a d'ailleurs retrouvé plus de 30 kilos d'herbe, et une bouteille de Codéine, et avait commencé à ouvrir une enquête pour trafic de drogues.

Car les quantités énormes présentes à bord faisaient beaucoup pour de simples consommateurs, surtout si on rajoute à ça le nombre de pilules avalées par le rappeur, justement pour les dissimuler à la police. Mais aucun des passagers ne s'est déclaré propriétaire des sacs contenant les stupéfiants, et aucune étiquette ne permettrait à la police d'identifier les coupables. Ils relèvent actuellement les empruntes sur une valise, mais la police de Chicago a déjà communiqué sur le fait qu'il ne s'agirait pas d'un cas de trafic de stupéfiants, au regard de la loi et des preuves en leur possession.

Un soulagement pour l'entourage de Juice WRLD, qui a déjà été profondément atteint par le décès du rappeur. Et qui doit maintenant gérer la communication avec les fans, qui demandent des informations à la famille sur les réseaux sociaux. On espère que l'augmentation de presque 500% de ses chiffres de stream permettra à sa famille d'atténuer un tout petit peu la douleur qu'ils éprouvent en ce moment...