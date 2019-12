Juice WRLD mort d'une overdose de médicaments ?

On en sait un peu plus sur les circonstances du décès de Juice WRLD, disparu hier, à l'âge de 21 ans.

Toujours pas remis du décès de Nipsey Hussle, le rap US doit désormais pleurer une autre de ses stars. Juice WRLD nous a en effet quittés dans la journée d'hier, à l'âge de 21 ans, alors qu'il avait encore deux gros projets en cours, et qu'il avait eu une ascension fulgurante dans le game. C'est le site américain TMZ qui avait le premier dévoilé l'information, reprise depuis par tous les médias. Le rappeur de Chicago est décédé peu de temps après avoir atterri d'un vol qui le ramenait de Californie.

Les secours rapportent qu'une crise a touché le rappeur au milieu de l'aéroport, et Juice WRLD s'est alors mis à cracher du sang. Il est décédé peu de temps après son arrivée à l'hôpital. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur les causes probables du décès, puisqu'il s'avère que, selon TMZ, les gens à bord de l'avion ont rapporté à la police que l'artiste avait consommé des pilules pendant le vol. Les autorité ont également déclaré qu'elles avaient trouvé une bouteille de codéine et 31 kilos d'herbe à bord du Jet.

Une autopsie aura lieu dans la journée, on vous tient informés dès qu'on en sait plus. La police rapporte également que ses deux gardes du corps ont été placés en garde à vue avant d'être relâchés, car ils ont transporté des armes dans l'aéroport (et probablement dans l'avion). On espère évidemment que le jeune public qui nous lit mesurera bien la gravité des événements, et ne se laissera pas tenter par les mêmes substances que celles consommées par Juice WRLD, Lil Peep, et d'autres avant eux, qui nous ont tous quittés prématurément... Et pour honorer la mémoire du rappeur, on vous propose de se réécouter le top 5 de ses meilleurs sons.