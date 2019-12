Lizzo : Elle répond aux Haters en nous montrant ses fesses !

La chanteuse nous balance ses meilleures nudes pour faire taire les mauvaises langues. On valide !

Lizzo, la nouvelle reine de la provocation ? L'une des plus grandes révélations Hip Hop de cette année vient de casser Instagram ce weekend après avoir posté des "nudes" ultra hot ! Attention les yeux !

La chanteuse Lizzo a une voix puissante, un charisme implacable et surtout un physique incroyable. Souvent critiquée sur son poids, l'interprète de "Juice" a répondu de la meilleure des façons à ses détracteurs ce dimanche... En posant dans le plus simple appareil sur les réseaux sociaux ! La chanteuse n'a aucune gêne et se dit totalement à l'aise avec son corps. La preuve en image :

"Peignez-moi comme une pétasse française !", une belle référence aux peintures françaises de la Renaissance où les peintres aimaient dessiner des "filles de joie" nues.

Des photos ultra sexy de la chanteuse qui bat des records musicaux à la Cardi B, Lauryn Hill ou plus récemment encore, Iggy Azalea. La bombe Lizzo a eu la visite surprise du couple Jay-Z/ Beyoncé à son concert. Ils sont fans du personnage ! La semaine dernière, c'était devenu officiel : elle est la seule artiste cette année à être nominée dans 8 catégories aux Grammy Award 2020 ! Une consécration ! Cette dernière est nominée dans de prestigieuses catégories comme celle de la meilleure nouvelle artiste, de l'album de l'année ou encore de la meilleure chanson de l'année avec son titre "Truth Hurts".

Et si vous trouvez ses derniers clichés choquants... Vous n'avez encore rien vu ! Voici en exclusivité les fesses de la sublime Lizzo :

En traduction littérale, vous comprenez : "Embrasses mes fesses !". Mais en vérité, c'est une expression américaine qui dit plutôt "Va te faire f**tre !". Un moyen de faire taire ses haters en métaphore ! En plus de sa voix immense, la chanteuse a vraiment son petit caractère.