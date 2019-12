Lil Reese a perdu la voix après sa fusillade !

Victime d'une fusillade il y a quelques jours, le rappeur Lil Reese aurait perdu l'usage de sa voix...

Chicago n'est pas surnommée "Chi-raq" pour rien : le nombre d'américains tués par balle y est supérieur au nombre de soldats morts au front pendant la deuxième guerre en Irak. Des chiffres qui font froid dans le dos, et qui affectent évidemment notre rap game d'une manière ou d'une autre. Déjà par la drill, cette trap ultra-violente issue de Chicago, qui fait la part belle à la violence et la méchanceté, mais aussi par des faits divers. Comme le 11 novembre dernier, quand une fusillade éclate en présence du rappeur Lil Reese, et que ce dernier est touché salement : les assaillants lui ont tiré dans le cou, en prenant bien soin de le viser lui.

Au point d'être annoncé comme étant entre la vie et la mort. Finalement hors de danger après 5 jours passés à l'hôpital, le rappeur aura bien plus de séquelles que ce à quoi on s'attendait...C'est dans un post Instagram que Lil Reese nous révèle en effet qu'il a perdu l'usage de sa voix, temporairement au moins. Mais le rappeur a l'air de s'impatienter pour pouvoir réutiliser son "outil de travail", comme en témoignent ses quelques posts sur les réseaux sociaux.

I been waking up 6am everyday checking to see if my voice back I pray this Shìt just come over nite... — LilReese300 (@LilReese300) November 28, 2019

L'artiste a l'air de se sentir plutôt bien, et réalise la chance qu'il a eue d'esquiver la mort, à quelques centimètres et quelques minutes près. Il a depuis ressorti un banger qu'il gardait sous le coude depuis longtemps, et a annoncé qu'il demanderait un million de dollars pour donner une interview et raconter ce qu'il s'est passé ce jour-là. Un million d'euro pour une interview de quelqu'un qui n'a plus de voix, on se demande qui va payer pour ça... Mais on lui souhaite bonne chance !