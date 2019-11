Nekfeu a quitté Instagram !

Après avoir quitté Twitter, Nekfeu abandonne Instagram.

Encore un nouveau coup dur pour les fans de Nekfeu. Le rappeur parisien s'était en effet confié plusieurs fois sur la difficulté à vivre sa célébrité, avec un rapport au public parfois compliqué, notamment sur les réseaux sociaux. Et pour éviter d'avoir à s'embêter avec tout ça, Nek' a décidé de joindre le geste à la parole en désactivant son compte Twitter il y a une semaine. Et désormais, il vient également de dire adieu à Instagram !

Une volonté affichée de sortir du schéma de communication classique, car de toutes façons, il n'a plus besoin de ça, et que cette exposition et starification à outrance sont contre ses valeurs. Des valeurs qui ne sont pas que des mots, chez Nekfeu, qui est engagé auprès de plusieurs associations, et n'a pas hésité à venir prêter main forte aux Gilets Jaunes le Samedi 16 novembre. Une aide qui était la bienvenue, mais qui a été assez mal perçue sur les réseaux, toujours très rapides pour critiquer.

Mais n'idéalisons pas trop non plus ces départs des réseaux sociaux. Le rappeur n'a peut-être tout simplement plus besoin de ces plateformes pour le moment, puisqu'il a sorti son album "Les Étoiles vagabondes", sa réédition, son film sur Netflix et n'a probablement rien de plus à proposer à ses fans. Peut-être qu'il reviendra sur Twitter et Insta lorsqu'il partira en tournée, ou pour annoncer ses futurs projets ! Même si Nekfeu est largement capable de toucher autant de monde sans aucune communication.